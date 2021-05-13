Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, Ayasofya Camii'nde bayram namazı kıldıktan sonra kameraların karşısına geçti.

İsrail'in günlerdir devam eden saldırılarına tepki gösteren Şentop, "Bu vahşete dur demek lazım" dedi.

"İsrail'e arka çıkan ülkeleri, dünyada adalet ve barış, uluslararası hukuk bakımından dürüst ve adaletli davranmaya davet ediyorum" diyen Şentop dünyaya çağrıda bulundu.

"Bu vahşete bir dur demek lazım"

Mustafa Şentop'un açıklamalarının devamı şu şekilde:

"İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo. Kudüs’te Mescidi Aksa‘da barış ve huzur sağlanmadığı sürece başta Orta Doğu’da olmak üzere tüm dünyada barışın tesis edilmesi mümkün değil. Bu bakımdan İsrail’e arka çıkan ülkeleri de Birleşmiş Milletler zemininde ve başka platformlarda arka çıkanları da yine dünyada adalet ve barış uluslarası hukuk bakımından düzgün dürüst davranmaya adaletli davranmaya buradan davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği gibi dünya beşten büyüktür idealinin bir örneğini de yakın zamanda gördük. Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi iki kez toplandı ikisinde de bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden bu zülüm ve vahşete karşı bir tavır geliştiremedi ABD’nin vetosu sebebiyle. Dolayısıyla birleşmiş milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların da dünya barışına hizmet edecek şekilde, eşit adil bir anlayışla yeniden organize edilmesi gerekiyor. Bunu bir kere daha müşahade etmiş olduk. Bu vahşete de bir dur demek lazım"