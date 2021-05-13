Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Camii’nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

İsrail'in 1947'den beri zulmeden bir terör devleti olduğunu söyleyen Oktay, "Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır" dedi.

Günlerdir İsrail'in saldırıları karşısında dünyanın sessiz kaldığına işaret eden Oktay, "Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da bayram namazı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/fuGIJfpSg3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 13, 2021

"Ne yaparlarsa yapsınlar Mescid-i Aksa Müslümanlarındır, Filistinlilerindir"

Mescid-i Aksa'da Filistinlilere düzenlenen saldırılara tepki gösteren Oktay sözlerine şöyle devam etti:

"Buruk giriyoruz bayrama. İsrail'in pervasızca saldırıları altında şehit olan kardeşlerimiz var. Evlerini işgal ediyorlar. Kutsal olan bir bölgeye bombalar yağdırıyorlar. 1947'den beri devam eden bir zulümden bahsediyoruz. İsrail devleti tamamen bir terör devletine dönüş durumda. İnşallah bu zulüm son bulacak. Ne yaparlarsa yapsınlar Mescid-i Aksa Müslümanlarındır, Filistinlilerindir. Kudüs, Filistinlilerindir. İnşallah Filistin bağımsız bir devlet olarak gelecekte haklı yerini alacaktır. Buna bütün dünya saygı duymalı ve gereğini yapmalıdır. Net bir duruş sergilenmiyor, kınamaların yeterli olmadığını görüyoruz. Kudüs, Filistin'in başkentidir ve böyle kalacaktır"