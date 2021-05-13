AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail'in uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

Çelik, “İsrail ve Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı” demek, İsrail sebepsiz yere Filistinli sivil halka saldırdı demektir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Irkçılık ve işgal sözlüğü:



1)İsrail’in kendini savunma hakkı var” demek, İsrail istediği zaman istediği zulmü yapabilir, herkes buna uygun bahane uydurmalı demektir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 12, 2021

"“Taraflara itidal ve sükünet tavsiye ediyoruz” demek, İsrail zalimce saldırdı, Filistinliler hiçbir saldırıya direnmesin, sadece ölümü beklesin demektir" ifadelerine yer veren Ömer Çelik, “Çatışmada Filistinli kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti” demek, İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü demektir" sözleriyle eleştirdi.

"Bu maddelerin sayısını yüzlerce artırabiliriz" diyen Ömer Çelik, "Ciltlerce tutacak ırkçılık ve işgal sözlüğü yazabiliriz. Irkçı ve fanatiklerin zihniyet kodları bunlar. Bu sözleri bile bile kullanan siyasetçilere, kurumlara ve medya organlarına yazıklar olsun" dedi.

