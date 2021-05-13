İsrail, çocuk, genç yaşlı demeden filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in hukuk tanımaz tutumuna bir tepki de Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) geldi.

KADEM üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Grup "Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır" pankartı açtı, tekbir getirdi.

[Fotoğraf: İHA]

"Filistin halkının haklarını koruyacak yegane şey, onurunu kaybetmemiş insanlığın harekete geçmesi"

Grup, uluslararası toplumun harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya, "Terör devleti İsrail'in bu pervasızlığının en büyük sorumlusu, kuşkusuz bu katliamların ve süregelen işgalin hesabını sormayan uluslararası toplumdur. Devlet terörüne karşı Filistin halkının haklarını koruyacak yegane şey, onurunu kaybetmemiş insanlığın harekete geçmesidir" dedi.

Açıklamada tüm devletlerin ve sivil toplum kuruluşlarının biraraya gelerek israil'den hesap sorması gerektiği vurgulandı.

Kaya açıklamasında şunları da söyledi:

"Dünyanın tüm devletlerini ve sivil toplum kuruluşlarını, Orta Doğu’nun göbeğinde ABD desteğiyle büyümeye devam eden İsrail sorununa karşı bir araya gelmeye ve İsrail'den, bugüne dek imza attığı her bir katliamın hesabını sormaya davet ediyoruz."

[Fotoğraf: İHA]

Taksicilerden İsrail saldırılarına protesto

İsrail terörü taksiciler tarafından da protesto edildi.

Şehrin çeşitli yerlerinden konvoy oluşturan taksiciler, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

Tepkilerini klaksonlar eşliğinde gösteren taksiciler, zaman zaman İsrail aleyhine slogan attı.

[Fotoğraf: İHA]

Başakşehir'de ise vatandaşlar araç konvoylu oluşturdu, kornalarla İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Filistin'e destek İsrail'e tepki

Artvin'in Hopa ilçesinde de İsrail'e tepki, Filistin'e destek vardı.

Vatandaşlar "Mehmetçik Kudüs'e" sloganları attı.

İlçe sakinleri konvoy oluşturdu, Mehter Marşı eşliğinde caddeleri turladı.