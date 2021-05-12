Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.