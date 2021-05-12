Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tatar'a bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi yaptı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ersin Tatar KKTC Ramazan Bayramı
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