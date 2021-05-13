Altun, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Anadolu Ajansı ve TRT Arabi'nin Gazze ofisine yaptığı saldırıya tepki gösterdi:

"İsrail, Filistin’de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Filistinlilere yönelik uygulanan işgal politikasını ve terör eylemlerini dünyaya duyuran özgür basını hedef alıyor.

Anadolu Ajansı’ndan sonra TRT Arabi’nin Gazze ofisine hava saldırısı düzenleyen İsrail, hiçbir değere saygı göstermediğini bir kez daha gösterdi. İsrail’in uyguladığı devlet terörünü lanetliyoruz.

İşlemiş olduğu tüm suçların hesabını sormak için tüm gücümüzle çalışacağız."

İsrail'in bombalı saldırılarından biri TRT Arabi canlı yayını sırasında yaşanmıştı. O anlarda TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum canlı yayındaydı.

İsrail bombalamasına canlı yayında yakalanan muhabir ve yayın ekibinden yaralanan olmamış, TRT'nin Gazze ofisinde ise büyük hasar oluşmuştu.