Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 05:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail bombalamayı sürdürüyor: TRT Muhabiri canlı yayında yakalandı
İsrail'in bombalı saldırısı TRT Arabi canlı yayını sırasında yaşandı. TRT Muhabiri Sami Berhum, gelişmeleri aktarırken büyük bir patlama meydana geldi. TRT Gazze ofisinin yakınına düşen İsrail bombasında muhabir ve yayın ekibi yara almadan kurtuldu.
İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.
Patlamalardan biri TRT Arabi ofisinin hemen yanında yaşandı.
İsrail'in korkunç bombalaması sırasında TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum, canlı yayındaydı. Gazze'deki son gelişmeleri aktarıyordu.
Muhabir ve yayın ekibi yara almadan kurtuldu
Oldukça şiddetli patlama tam o sırada yaşandı. Muhabir ve yayın ekibi yayını güçlükle sürdürdü.
İsrail bombalamasına canlı yayında yakalanan muhabir ve yayın ekibinden yaralanan olmadı, TRT'nin Gazze ofisinde ise büyük hasar oluştu.
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