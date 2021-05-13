İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.

Patlamalardan biri TRT Arabi ofisinin hemen yanında yaşandı.

İsrail'in korkunç bombalaması sırasında TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum, canlı yayındaydı. Gazze'deki son gelişmeleri aktarıyordu.

Muhabir ve yayın ekibi yara almadan kurtuldu

Oldukça şiddetli patlama tam o sırada yaşandı. Muhabir ve yayın ekibi yayını güçlükle sürdürdü.

İsrail bombalamasına canlı yayında yakalanan muhabir ve yayın ekibinden yaralanan olmadı, TRT'nin Gazze ofisinde ise büyük hasar oluştu.