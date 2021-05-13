Burası terörle mücadelenin kritik noktalarından biri olan Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı. Personel, 7 gün 24 saat teyakkuz halinde görevinin başında.

Kahramanlar, uçakların bakımını yapıyor, her an gelecek talimatı bekliyorlar. Görevleri ise vatan savunması ve terörle mücadele.

Terörle mücadelede kritik nokta

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hem planlı hem de anlık operasyonel uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Uçuş emri geldikten sonra personel hemen görevinin başına geçiyor. Uçaklar kalkış için hazırlanırken, pilotlar son talimatları alıyor.

Bayramda da görev başındalar

Hem yurt içi hem de sınır ötesi harekatlarda kritik role sahip olan üsteki personel bayramı da görev başında geçiriyor.

Üs Komutanlığı'ndaki görevli personel, koronavirüs tedbirlerine uyarak birbirleriyle bayramlaştı. Komutanlar, öğle yemeği öncesi Mehmetçik'in bayramını kutladı.

Günün her anında operasyon kabiliyeti

Pistte konuşlu savaş uçakları, gelişmiş gece görüş sistemleriyle günün her anında operasyon yapma kabiliyetine sahip. Üs Komutanlığı'ndaki hareketlilik gece saatlerinde de kesilmiyor.

F-16'ların uçuşa hazırlanması ve uçuşu sırasında büyük bir ekip çalışıyor. Sivil ve askerî uçuşlar için hizmet veren Diyarbakır Havalimanı'nın Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde de Mehmetçik hizmet veriyor.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Emre Veli