Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından gençlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Sınavla ilgili kaygınızı kısmen giderdik diye düşünüyorum. Şimdi, küçük bir ricam olabilir mi? Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin. Günlerinizi iyi cümleler, iyi fikirler, iyi hayallerle besleyerek geçirin. Farkınızı iyi şeylerle gösterin" ifadelerini kullandı.