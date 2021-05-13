Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile de telefonda görüştü.

Görüşmede, Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını vurguladı.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Nijerya'nın da haklı davasında Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını belirtti.

Irak Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.

Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi’nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

Filistin diplomasisi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü.

Karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinin yanı sıra görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ve Gani ile görüşmesinde Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail’e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerde birlikte hareket etmenin önemli olduğunun altını çizdi.