İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in Gazze'ye karadan saldırı başlattığını açıklamasının ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz diyen Altun, “İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz.



İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız.



Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir.



Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 13, 2021

İsrail'in katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten İletişim Başkanı Altun, "İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze’ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor" dedi.



