“Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır”
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır” açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in Gazze'ye karadan saldırı başlattığını açıklamasının ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
“Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz diyen Altun, “İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır” ifadelerini kullandı.
Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 13, 2021
İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız.
Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir.
Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.
İsrail'in katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten İletişim Başkanı Altun, "İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze’ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor" dedi.