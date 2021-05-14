Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu dün şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay için Ahmedi Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak alana getirilen şehit Kabalay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

[Fotoğraf: AA]

Şehidin naaşı memleketi Denizli'ye gönderildi

Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehit Kabalay'ın öz geçmişi okundu.

Şehit Kabalay'ın naaşı, dua edilmesinin ardından silah arkadaşlarının omzunda taşınarak askeri uçakla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Denizli'ye gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Törene, Vali Osman Varol, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 12. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve kurum amirleri katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Kabalay'ın dün ailesiyle telefonda bayramlaştığı öğrenildi.