İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı kara ve hava operasyonuna Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla arttığı, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı‘na (UNRWA) bağlı okulların zarar gördüğü ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralandığı hatırlatıldı.

Bu durumun İsrail’in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

‘’Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz.’’



Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ayrıntıları @trthaber'de. pic.twitter.com/gxalDRUfDB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2021

Açıklamada, "İsrail'in bu kere Gazze’ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığı endişeyle öğrenilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma da çağrı yapıldı:

"Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir."