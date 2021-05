İsrail, günlerdir hava saldırısı düzenlediği Gazze'yi karadan da vurmaya başladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava ve kara birliklerinin Gazze Şeridi'ne saldırdığı açıklandı.

Açıklamayla birlikte gece saatlerinde İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombalamaya başladı.

Saldırılar, Gazze'de büyük yıkıma yol açtı, evler bombalandı. Bölgede elektrik kesildi. İsrail bombardımanında isabet alan evler yıkıldı. Bina enkazlarında arama kurtarma çalışması başlattı.

10 Filistinli daha şehit oldu

Saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.

İsrail'in saldırıları üzerine Gazze'den misilleme geldi. İsrail'in farklı bölgelerine 100 roket atıldı.

Gazze'ye kara saldırısı üzerine Tel Aviv'den açıklamalar geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıların gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini söyledi.

İsrail ordusundan çelişkili açıklama

İsrail ordu sözcüleri ise birbiriyle çelişkili açıklamalar yaptı. İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust, askerlerinin Gazze Şeridi'ne "girdiğini" ifade eti. Ancak bir diğer İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise, bu açıklamayı tercüme hatası olarak nitelendirdi.

Ordu sözcülerinin Gazze'ye kara saldırısına ilişkin çelişkili açıklamaları İsrail medyasının tepkisini çekti. Ordunun, medyayı yanlış bilgilendirdiği savunuldu.

Ankara'dan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarına sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

BM Genel Sekreteri Gazze bombalanırken "Bolşoy Balesi" tweeti attı

İsrail’in Gazze'ye karadan ve havadan saldırı başlattığı saatlerde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sosyal medya hesabından Bolşoy Balesi paylaşımı yapması büyük tepki çekti.

Thank you to the @BolshoiOfficial for a fantastic performance of La Bayadère tonight.



I strongly believe that art is one of the most powerful ways we can express our joint humanity and build bridges among people and cultures. pic.twitter.com/zPMq6B79aC