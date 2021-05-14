İsrail, Doğu Kudüs'te başlattığı şiddeti tırmandırarak Gazze'ye taşıdı. Kara, hava ve denizden Gazze'yi vuruyor.

Katliama yol açan saldırılara rağmen İsrail'e en büyük destek ABD'den geliyor.

Beyaz Saray Filistinli çocukların katledilmesini kınamadı

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in savaş uçakları ve gelişmiş silahlarla düzenlediği saldırıları, "kendini savunma hakkı" olarak tanımladı.

İsrail'in öldürdüğü onlarca Filistinli çocuğu ise görmezden geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, TRT World Muhabiri Yunus Paksoy ve bazı Amerikalı gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında konuşmakta güçlük çekmiş, ancak yine de İsrail'i kınamamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'yi zorda bırakan soru

Bu kez Beyaz Saray sözcüsü benzer bir tutum sergiledi.

Biden yönetiminin İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını neden kınamadığının sorulması üzerine Sözcü Jen Psaki “tansiyon yükseldiğinde sivil ve çocuk ölümü bizim için trajedidir” demekle yetindi.

Psaki “roket saldırılarını Hamas düzenliyor. Şiddet nedeniyle Filistinlilerin hayatını tehlikeye atıyorlar” şeklinde konuştu.

Psaki'nin bu sözleri üzerine, Amerikalı bir gazeteci Biden yönetiminin sürekli Hamas'ı kınadığını hatırlattı. Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmasını kınıyor musunuz sorusunu yöneltti. Beyaz Saray sözcüsü ise soruya cevap vermek yerine "amacımız gerginliği azaltmak" demekle yetindi.