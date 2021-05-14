Yerel medyada yer alan haberlere göre, eyaletin Lewiston şehrinde bulunan Bates Koleji kampüsündeki duvarlara tebeşirle "İsrail masum sivilleri öldürüyor", "Etnik temizliği durdurun", "Filistin’e özgürlük" şeklinde yazılar yazıldı.

OIayla ilgili eyalet başsavcılığınca, muhtemel nefret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kampüsteki bazı öğrenciler, sosyal medyadan yazıların fotoğraflarını paylaşırken bazıları da yazıların Yahudi düşmanlığını değil sömürgeciliği eleştirdiğini ifade ettikleri paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan, Bates Koleji yetkililerinin öğrencilere grafitilerdeki dilin özellikle kampüsteki Yahudi toplumu üyeleri üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini içeren e-posta gönderdikleri aktarıldı.