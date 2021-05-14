Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 07:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Filistin'e destek yazıları için nefret suçu soruşturması
[Fotoğraf: AA]
ABD'nin Maine eyaletindeki bir üniversitenin duvarlarına yazılan İsrail karşıtı Filistin’e destek grafitileriyle ilgili, olası nefret suçundan soruşturma başlatıldı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, eyaletin Lewiston şehrinde bulunan Bates Koleji kampüsündeki duvarlara tebeşirle "İsrail masum sivilleri öldürüyor", "Etnik temizliği durdurun", "Filistin’e özgürlük" şeklinde yazılar yazıldı.
OIayla ilgili eyalet başsavcılığınca, muhtemel nefret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Kampüsteki bazı öğrenciler, sosyal medyadan yazıların fotoğraflarını paylaşırken bazıları da yazıların Yahudi düşmanlığını değil sömürgeciliği eleştirdiğini ifade ettikleri paylaşımlarda bulundu.
Öte yandan, Bates Koleji yetkililerinin öğrencilere grafitilerdeki dilin özellikle kampüsteki Yahudi toplumu üyeleri üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini içeren e-posta gönderdikleri aktarıldı.
Etiketler: ABD Filistin Devleti İsrail
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