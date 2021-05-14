İsrail askerleri, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok yerinde Gazze Şeridi'ne destek amaçlı düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayı, müdahale sırasında 139 Filistinlinin yaralandığını, yaralıların bir kısmının ayakta tedavi edildiğini, diğerlerinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğünü aktardı.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.