Gazze bombardıman altında...

İsrail, dünyanın gözü önünde sivilleri vuruyor, masumları katlediyor.

Saldırılar bayramda da durmadı.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin Refah bölgesinde, sivillerin yaşadığı bir evi vurdu. Yerle bir olan binanın enkazından 3'ü çocuk 4 Filistin cansız bedenleri çıkartıldı.

Bölgede yaşayan bazı aileler ise olası hava saldırılarına karşı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı ekibi yaralandı

İsrail jetleri gün boyu Gazze'yi vurmaya devam etti.

İsrail Gazze'de gazetecileri de hedef aldı. Anadolu Ajansı'nın kameramanı, foto muhabiri ve şoförü yaralandı.

Hastaneye kaldırılan AA ekibinin durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı

İsrail Ordusu Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesine 3 adet roket atıldığını duyurdu. Roketlerin denize düştüğü belirtildi.

Lübnan basını ise roketlerin ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı mülteci kampının yakınlarından atıldığını duyurdu.

Roketleri atan kişi veya kişilerin gözaltına alındığını belirtti.