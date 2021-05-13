Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 22:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail savaş uçakları Gazze’de içinde ailelerin olduğu binayı vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde içinde ailelerin olduğu bir binayı vurdu. Şu ana kadar enkazdan 3'ü çocuk 4 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı. Bölgede yaşayan aileler olası hava saldırılarına karşı bölgeden ayrılıyor.
İsrail uçakları, Filistinli ailelerin yaşadığı bir binayı hedef aldı. Saldırı sonrası bina yerle bir oldu, ilk müdahaleyi bölgedekiler yaptı.
Enkazdan şu ana kadar 3'ü çocuk 4 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılanlar hastanelere kaldırıldı. Enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.
Bölgede yaşayan bazı aileler ise olası hava saldırılarına karşı evlerini terk ederek bölgeden ayrılıyor.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail
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