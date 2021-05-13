İsrail uçakları, Filistinli ailelerin yaşadığı bir binayı hedef aldı. Saldırı sonrası bina yerle bir oldu, ilk müdahaleyi bölgedekiler yaptı.

Enkazdan şu ana kadar 3'ü çocuk 4 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılanlar hastanelere kaldırıldı. Enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.

Bölgede yaşayan bazı aileler ise olası hava saldırılarına karşı evlerini terk ederek bölgeden ayrılıyor.