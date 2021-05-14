Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 04:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sierra Leone'de idam kaldırılıyor
Sierra Leone Adalet Bakanı Yardımcısı Umaru Napoleon Koroma, "vatandaşların temel haklarını korumak" için idam cezasını kaldırmaya karar verdiğini açıkladı.
Sierra Leone Adalet Bakanı Yardımcısı Koroma, hükümetin ülkedeki idam cezasını kaldırmak için harekete geçtiğini açıkladı.
Koroma, Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun kabinesinin "vatandaşların temel haklarını korumak" amacıyla idam cezasını kaldırmaya karar verdiğini söyledi.
Sierra Leone'de 1998'den bu yana hiçbir infazın gerçekleştirilmediğini kaydeden Koroma, ölüm cezalarının genellikle hafifletildiğini aktardı.
Koroma, hükümetin ülkedeki idam cezasını kaldırılmak için meclise tasarı sunduğunu belirterek, "Meclis yasağı onayladıktan sonra bu idam cezası hikayesini bitiyor" ifadesini kullandı.
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