İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırıyor.

Bombardıman, Gazze sokaklarında büyük yıkıma yol açtı.

Vurulan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

Bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu

İsrail bombardımanında yıkılan Beyt Lahiya bölgesindeki bir evin enkazından Filistinli bir baba ile 3 çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.

Sivil savunma ekipleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde hava bombardımanlarında yıkılan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı Filistinli aileler, bombardımandan korunmak için okullara sığınmış durumda.

İsrail saldırılarına misilleme

Gazze'den İsrail'in farklı bölgelerine 100 roket gönderildi.