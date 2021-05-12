Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Sullivan, son dönemde Hamas ve diğer terör grupları tarafından Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere füze saldırılarını kınadı" ifadesine yer verildi.

"İsrail'e sarsılmaz destek"

Ayrıca açıklamada, "Sullivan, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in güvenliği ve sivilleri korurken kendini ve halkını savunma hakkına sarsılmaz desteğini iletti" değerlendirmesi yapıldı.

ABD'nin bölgede sürdürebilir bir sakinlik getirilmesine yönelik adımlara da destek vereceği savunulan açıklamada, görüşmede Sullivan ve Ben Shabbat'ın yakın temas halinde kalınması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Emily Horne'un açıklamasında Sullivan'ın, İsrail'in Filistin'e yönelik hava saldırılarından bahsetmediği dikkat çekti.

Mısır hükümeti ile de görüştü

Açıklamaya göre Sullivan, Mısır hükümeti ile de Gazze ve Kudüs'teki durumu ele aldı. Görüşmede, bölgede sükunetin sağlanması ve yakın temas halinde kalınması konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.