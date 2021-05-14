Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun Türkiye ile ilgili bölümleri hakkındaki soruya cevap verdi.

"Objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alınmıştır"

Bilgiç, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu”nun ülkemize ilişkin bölümü objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alınmıştır" dedi.

Türkiye'nin her zaman farklı dini inançlara sahip bireylerin barış ve uyum içinde yaşadığı bir toplumsal yapıya sahip olduğunu ifade eden Bilgiç, şöyle devam etti:

"Ülkemiz tüm vatandaşlarımızın din ve ibadet özgürlüklerinin daha ileri taşınması için sözde değil özde adımlar atmaktadır. Nitekim, 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı’nda din ve vicdan özgürlüğünün korunması ile cemaat temsilcileri ve vakıflarının faaliyetlerinin daha fazla güvence altına alınmasına yönelik hedef ve faaliyetlere yer verilmiştir. Ülkemizin tüm vatandaşlarımızın din ve ibadet özgürlüğünün korunması yönündeki iradesi tamdır ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir."