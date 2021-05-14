Irak'ın kuzeyinde 14 odalı terör mağarası imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyonları'nda tespit edilen 14 odalı mağaranın içindeki mühimmatla birlikte imha edildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatla tuzaklanan el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından imha edilen mağara ve mühimmatın görüntülerini paylaştı.
Görüntülerle birlikte yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen 14 odalı bir mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi."
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen 14 odalı bir mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.https://t.co/6u2URcLUUG pic.twitter.com/wf6Nh4YEwt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2021
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