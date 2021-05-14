Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatla tuzaklanan el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından imha edilen mağara ve mühimmatın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerle birlikte yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen 14 odalı bir mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi."