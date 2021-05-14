Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatlarıyla bayramlaştı. Teşkilatlara video konferans yöntemiyle seslenen Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadeleye değindi.

Milletin her bir ferdine yaptıkları fedakarlıklar ve sabırları için şükranlarını sunan Erdoğan, "Yaptığımız özverilerin karşılığını vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz" dedi.

Erdoğan, "Milletimize söz verdiğimiz şekilde, pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.

Niyetlerinin mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde, tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.https://t.co/mIpXzdCN4U pic.twitter.com/y1Bw2TnPtS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2021

Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimin şundan emin olmasını istiyorum: Salgının ülkemize sirayet ettiği 2020 Mart ayından beri aldığımız tedbirlerin, özellikle de kısıtlamaların tek amacı, 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır.

Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık, başvurmayacağız. Bununla kalmıyor, aldığımız tedbirleri de vatandaşlarımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz.