Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 19:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin telefonla yaptığı görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle telefonda Filistin'deki son gelişmeleri ve uluslararası alanda atılacak adımları görüşmüştür."
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