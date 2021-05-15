Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
499 bin eğitim personeline aşı randevusu açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için COVID-19 aşısı olma imkanı sağlandığını duyurdu.
Ülke genelinde, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli aşı uygulaması devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere toplam 499 bin personele aşı randevusu açıldı.
Böylelikle, öğretmen ve okul çalışanı sayısının yüzde 40'ına ulaşıldı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Thodex operasyonunda sona doğru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz