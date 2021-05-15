Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ettiğini kaydetti.
Altun, "Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail'in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Altun Filistin Devleti İsrail
Son Haberler
- 17:09
- 17:04
- 17:11
- 17:09
- 16:40
Sıradaki Haber
Teröre 'Pençe' darbesi: 111 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz