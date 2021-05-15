Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Destici bayramlaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici telefonda bayramlaştı. Görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistin'e yönelik saldırıları da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram dolayısıyla aradığı Destici'nin bayramını kutlarken, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistin'e yönelik saldırıları da ele alındı.
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