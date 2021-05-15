Beşiktaş 16. şampiyonluğuna ulaştı
Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı.
Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.
Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı.
Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı. Sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı.
Kalesinde 36 gol gören Galatasaray, artı 44 averajda kalınca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.
Bu arada 1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna Sergen Yalçın yönetiminde ulaştı.
SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU ŞAMPİYONU ŞANLI BEŞİKTAŞ!#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/XciVHm7pwO— Şampiyon Beşiktaş JK (@Besiktas) May 15, 2021
3 sezon sonra mutlu son
Beşiktaş, 3 sezon sonra bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Ligde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de 4. sırada yer aldı. Bir sonraki sezon 3. sırada kalan Beşiktaş'ın geçen sezonki sıralaması da değişmedi.
Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler!— Şampiyon Beşiktaş JK (@Besiktas) May 15, 2021
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/fH2Srm9eN8
Beşiktaş'ın şampiyonlukları
Beşiktaş'ın 1959'dan itibaren şampiyonlukları şöyle:
|Sezon
|Teknik Direktör
|1959-1960
|Andras Kutik
|1965-1966
|Ljubisa Spajic
|1966-1967
|Ljubisa Spajic
|1981-1982
|Dorde Milic
|1985-1986
|Branko Stankovic
|1989-1990
|Gordon Milne
|1990-1991
|Gordon Milne
|1991-1992
|Gordon Milne
|1994-1995
|Christoph Daum
|2002-2003
|Mircea Lucescu
|2008-2009
|Mustafa Denizli
|2015-2016
|Şenol Güneş
|2016-2017
|Şenol Güneş
|2020-2021
|Sergen Yalçın
Not: Türkiye 1. liginin başladığı tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarihli kararıyla Beşiktaş'ın, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi nedeniyle toplam şampiyonluk sayısı toplam lig sezonu sayısından iki fazladır.
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