Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.

Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı.

Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı. Sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı.

Kalesinde 36 gol gören Galatasaray, artı 44 averajda kalınca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.

Bu arada 1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna Sergen Yalçın yönetiminde ulaştı.

3 sezon sonra mutlu son

Beşiktaş, 3 sezon sonra bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ligde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de 4. sırada yer aldı. Bir sonraki sezon 3. sırada kalan Beşiktaş'ın geçen sezonki sıralaması da değişmedi.

Beşiktaş'ın şampiyonlukları

Beşiktaş'ın 1959'dan itibaren şampiyonlukları şöyle:

Sezon Teknik Direktör 1959-1960 Andras Kutik 1965-1966 Ljubisa Spajic 1966-1967 Ljubisa Spajic 1981-1982 Dorde Milic 1985-1986 Branko Stankovic 1989-1990 Gordon Milne 1990-1991 Gordon Milne 1991-1992 Gordon Milne 1994-1995 Christoph Daum 2002-2003 Mircea Lucescu 2008-2009 Mustafa Denizli 2015-2016 Şenol Güneş 2016-2017 Şenol Güneş 2020-2021 Sergen Yalçın

Not: Türkiye 1. liginin başladığı tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarihli kararıyla Beşiktaş'ın, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi nedeniyle toplam şampiyonluk sayısı toplam lig sezonu sayısından iki fazladır.