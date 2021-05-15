Kümede kalma yarışındaki rakibi Gençlerbirliği'nin deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmesinin ardından ligde kalmayı garantileyen Kayserispor, evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye aynı skorla yenildi.

Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Kayseri temsilci, daha sonra Samet Aybaba ve Dan Petrescu'yu takımın başına getirse de isteği başarıyı yakalayamadı.

Petrescu'nun ardından takımı teknik sorumlu Uğur Kulaksız'a emanet eden sarı-kırmızılı ekipte daha sonra 6 haftalık Hamza Hamzaoğlu dönemi başladı.

Hamzaoğlu ile de 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip son olarak Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Kayserispor Koşukavak ile çıktığı 6 maçta ise 1 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 6 puan alarak ligde kalmayı başardı.

Bu sezon 40 maçta 9 galibiyet 14 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Kayseri temsilcisi ligi 17. sırada tamamlayarak kümede kaldı.