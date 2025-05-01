TEKNOFEST KKTC kapılarını bugün açıyor

Uzay araştırmalarından yapay zekaya, yerli üretim teknolojilerinden savunma sanayiine...

Bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturacak olan TEKNOFEST KKTC 2025 başlıyor.

Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda yapılacak organizasyon bugün kapılarını ziyaretçilere açacak.

Bu yılki TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde düzenleniyor.

Bakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar, en güncel projelerini ve bilimsel birikimlerini teknoloji tutkunlarıyla paylaşacak.

TÜBİTAK'ın "Ufkun Ötesinde" sergisi, Türkiye'nin ilk astronotlarının uzay görevleri kapsamında gerçekleştirdiği deneyler ve interaktif düzenekler bulunacak. Festivalde TRT'nin de stantları yer alacak. TRT, kurumsal desteği ve canlı yayınlarıyla festivalin dünyaya duyurulmasında önemli rol oynayacak.

22 ülkeden 47 binin üstünde başvuru alındı

TEKNOFEST KKTC'ye 22 ülkeden 47 binin üzerinde başvuru alındı. Azerbaycan'dan Pakistan'a, Almanya'dan Endonezya'ya pek çok ülkeden genç yarışmacılar projeleriyle festivalde yer alacak. Bu kapsamda toplam 268 takım ve bin 83 üye finalist olmaya hak kazandı. Finalistlerin 334'ü kadın, 749'u ise erkek üyelerden oluşuyor. Yarışmalar 6 ana ve 13 alt kategoride düzenlenecek.

Festivalde uçuş gösterileri de yapılacak. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI görsel şölen sunacak.

Festival, 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.