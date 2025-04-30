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TRT Haber 30.04.2025 23:56

Altun'dan Özel'e tepki: Devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığı'na yönelik açıklamalarına, "Devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur" sözleriyle tepki gösterdi.

Altun'dan Özel'e tepki: Devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığı'na yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Altun, Özel'in devleti ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koyduğunu belirterek İletişim Başkanlığı'nın görevlerini ve faaliyetlerini yeniden kamuoyuyla paylaştı.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İletişim Başkanlığımız, doğru enformasyon akışını sağlar, dezenformasyonla mücadele eder ve hakikati savunur. Bu nedenle tüm kamu otoritelerine bilgi verir, vatandaşımıza gerçekleri ulaştırır.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler; devletimizin icraatlarını teker teker, tekrar tekrar anlatır. Bu nedenle sürekli içerik üretir, ulusal, uluslararası kamuoylarına ulaşır.

İletişim Başkanlığı, kamu diplomasisi faaliyetlerini de yürütür. Türkiye markasını dünyaya gurur tablolarıyla anlatır, gösterir, söyler, duyurur. Bu nedenle uluslararası tüm muhataplarına, millî menfaatlerimizi koruyan enformasyonlar sunar.

İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür. Vatandaşımızın derdini dinler, ilgilisine ulaştırır, çözümünü takip eder, bilgilendirir. Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkarıdır.

İletişim Başkanlığımız, basın emekçilerinin haklarını gözetir, güvenli bir medya ekosistemi oluşturur ve her daim onların yanında durur. Ulusal ve uluslararası tüm basın temsilcilerinin daima destekçisidir.

İletişim Başkanlığı, Türkiye’de ve dünyada gece gündüz çalışan mensuplarıyla, alın teriyle, al bayrağımızın gücünü her daim yüceltir. Peki bundan kim rahatsız olur? Uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkemizi şikâyet edenler…

İletişim Başkanlığımız, tüm bu çalışmaları öğretmenlerimizden doktorlarımıza, iş insanlarımızdan çiftçilerimize, milletvekillerimizden emeklilerimize kadar her bir vatandaşımıza duyurur.

Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor.

Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız.

Hakikate kulaklarını tıkamayan kim varsa onlara sözümüzü ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz. "

 

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Özgür Özel Dezenformasyon
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