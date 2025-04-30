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Gündem
TRT Haber 30.04.2025 20:58

Türkiye, Suriye'de uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeyi sürdürecek

Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Türkiye, Suriye'de uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeyi sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye’nin güneyinde yaşanan gelişmeler hakkında yazılı bir açıklamada bulundu.

Yaşanan şiddet eylemlerinin diyalog ve sağduyu ile sona erdirileceğine inandıklarını belirten Keçeli şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancımız tamdır.

Suriye’nin bu hassas döneminde, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen görev, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamak ve toplumsal uzlaşı yolunda atılan adımları desteklemektir. Bu çerçevede, İsrail’in Suriye’deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir.

Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edecektir."

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Dışişleri Bakanlığı Suriye
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