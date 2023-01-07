İlk kez 1919 yılında Japonya'da ilaç olarak sentezlendi, yıllar içinde çeşitlenerek suistimal edildi. Dünya genelinde kullanım yaygınlığı ise her geçen gün artıyor. Hızla büyüyen bu küresel tehlikenin adı, metamfetamin.

Metamfetamin, dünyada narkotik birimlerinin en çok yakaladığı sentetik uyuşturucuların başında geliyor.

Adli kayıtlara göre, son 10 yıl içinde metamfetamin ele geçiren ülke sayısı, yüzde 50'den fazla artış gösterdi. Maddeye bağlı ölümler de bu artışı doğruluyor.

Uyuşturucu kaynaklı her 2 ölümden birinin sebebi

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 2017 tarihli raporuna göre, uyuşturucu madde nedenli bin ölümün, 3'ü metamfetamin kaynaklı. 2021'deki tablo ise oldukça endişe verici. Bu kez, uyuşturucu kaynaklı her 2 ölümden birinin sebebi metamfetamin.

Madde, uyuşturucu tacirleri tarafından farklı isimlerle şifreleniyor. Narkotik kayıtlarında metamfetaminin adı kimi zaman sokak, kimi zamansa kişi ismi olarak geçiyor.

2022'de 9,7 ton metamfetamin ele geçirildi

Ve Türkiye... Emniyet kaynaklarına göre, ilk olarak 2009'da İran üzerinden ülke sınırlarına sokuldu.

Türkiye'de ele geçirilen metamfetamin sayısındaki en keskin artış ise 2020 yılında yaşandı. Buna göre, 2020'de yakalanan madde miktarı, 2019'a kıyasla tam 4 kat fazla.

2022'de ise ele geçirilen metamfetamin, bir önceki yıla kıyasla yüzde 194 arttı. Geçtiğimiz yıl, Türkiye'de, 9,7 ton metamfetamine el konuldu.

Kullanıcılarının çoğu kadın

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı raporlarında dikkat çeken detaylar var. Buna göre suç, sentetik maddenin kullanımı ile doğrudan orantılı.

Metamfetamin kullananların diğer madde bağımlılarına kıyasla adli suç kaydı daha fazla.

Bir diğer detaysa, metamfetamin kullanıcılarının diğer madde kullanıcılarının aksine kadın ağırlıklı olması.

Merkezi sinir sistemini etkiliyor

Merkezi sinir sistemini doğrudan etkileyen metamfetamin, hızlı bir ölüm anlamına da geliyor.

Şiddete eğilimi artıran bu uyuşturucu madde, kısa sürede fiziksel ve zihinsel sorunlara yol açıyor.

Hipotermi, böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizi, metamfetaminin kullanımından kısa süre sonra en sık görülen etkiler arasında.