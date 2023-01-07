Cumhurbaşkanı Erdoğan selde görev yapan AFAD personeliyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel afetinde görev yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personeli ile gönüllüleri ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selin yaşandığı Kumluca'daki incelemelerinin ardından AFAD personeli ve gönüllüleriyle bir araya geldi. Erdoğan'a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şu sözleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Antalya Kumluca'da yaşanan sel afetinde büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan AFAD personelimiz ve gönüllülerimiz ile bir araya geldi. Destek ve himayelerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ve İçişleri Bakanımız Sayın @suleymansoylu, Antalya Kumluca’da yaşanan sel afetinde büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan AFAD personelimiz ve gönüllülerimiz ile bir araya geldi.— Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) January 7, 2023
Destek ve himayelerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/jJ3dJNoSmY
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