Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 19:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Son Haberler
- 19:19
- 19:16
- 19:40
- 19:13
- 19:41
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan selde görev yapan AFAD personeliyle bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz