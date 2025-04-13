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Gündem
TRT Haber 13.04.2025 08:37

TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada İklim Kanunu teklifi görüşmelerine devam edecek. Türkiye'nin ilk iklim kanunu olan düzenleme ile iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelenin yasal zemini oluşturulacak.

TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?

İklim değişikliği ile etkin mücadele sağlanacak, 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik adımlar atılacak...

Türkiye'nin ilk iklim kanunu teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam edecek.

AK Parti'nin hazırladığı iklim kanunu teklifinin ilk 4 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklif ile her ilde vali başkanlığında bir İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak. Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak. Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılacak, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı artırılacak.

112'ye yapılan asılsız çağrılara yeni önlem

Meclis'te yeni haftada komisyonlar da yoğun mesaisini sürdürecek. 112 Acil Çağrı merkezlerine yapılan asılsız çağrı ve ihbarlara yönelik idari para cezalarının yeniden düzenlendiği teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenleme ile 112 çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere 1500 lira ceza verilecek. Asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin lira idari ceza uygulanacak.

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili İtfaiyeciler Birliği Derneği sunum yapacak

Bolu Kartakaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda, Ankara ve Konya büyükşehir belediyelerinden itfaiye yetkilileri dinlenecek. Ayrıca Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği de sunum yapacak. Dilekçe Komisyonunda ise Bafa Gölü ve çevresindeki sorunların çözümü için ilgili bakanlıklar çalışmalara katkı verecek. 

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