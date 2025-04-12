Bakan Fidan, ADF marjında görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüşme

Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile de görüştü. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, iki bakanın Türkiye ve Ermenistan arasındaki gündem maddelerini ele aldığı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Ayrıca Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile de bir görüşme gerçekleştirdi.