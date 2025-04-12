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Gündem
AA 12.04.2025 23:45

Bakan Fidan, ADF marjında görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Bakan Fidan, ADF marjında görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la bir araya geldi.

Bakan Fidan, ADF marjında görüşmeler gerçekleştirdi

Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüşme

Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile de görüştü. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, iki bakanın Türkiye ve Ermenistan arasındaki gündem maddelerini ele aldığı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Bakan Fidan, ADF marjında görüşmeler gerçekleştirdi

Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Ayrıca Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Hakan Fidan Ermenistan Somali
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