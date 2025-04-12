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TRT Haber 12.04.2025 21:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya AK Parti Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, daha sonra Akdeniz Üniversitesi'ne de ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya AK Parti Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bulunduğu kentte, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Erdoğan'ı, parti binasının girişinde AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile milletvekilleri karşıladı.

Parti binasında nöbet defterini imzalayan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla kucaklaştı, sohbet etti.

Akdeniz Üniversitesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya AK Parti Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi'ne de ziyarette bulundu. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, YÖK Başkanı Erol Özvar ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala eşlik etti.

Ziyarette Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan da hazır bulundu.

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