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Gündem
DHA 13.04.2025 06:18

Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı bugün

Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5’inci toplantısı bugün Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı bugün

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5’inci toplantısının bugün Antalya'da düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5’inci toplantısı, Sayın Bakanımız Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu ile Iraklı muadillerinin katılımıyla 13 Nisan 2025 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecektir."

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