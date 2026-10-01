TBMM yeni yasama yılına bugün başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak Meclis'teki Atatürk Anıtı'na saat 13.00'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te açılacak.

Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek.

İlk mesai 6 Ekim'de

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik izleme komisyonu kurulacak

Yeni dönemde Meclis'te Terörsüz Türkiye hedefine yönelik izleme komisyonu kurulacak. Her siyasi partiden Meclis'teki sandalye sayısı oranında milletvekili komisyonda yer alacak. Sürece yönelik atılan adımlar komisyon marifetiyle siyaset kurumunun gözetiminde olacak. Komisyon gerekli hallerde öneri kararları alabilecek.

Kızılay Kanunu teklifi Meclis gündeminde

Genel Kurul'un ilk başlığı geçen dönem komisyon aşaması tamamlanan ancak yoğunluk nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay'a ilişkin kanun teklifi olacak. Teklifle, Hilal-i Ahmer'in görev ve yetkileri ilk kez müstakil kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan stratejik ürünler, Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek.

13. Yargı Paketi

Gündemin önemli maddelerinden biri de 13'üncü Yargı Paketi...

Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Nafakaya ilişkin yeni düzenlemenin de pakette yer alması bekleniyor. Çalışmada, nafakanın koşullara göre belirli süreyle sınırlandırılması üzerinde duruluyor.