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TBMM Başkanı Şentop'tan Yıldız Kenter için taziye mesajı18 Kasım 2019 Pazartesi 00:36 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 00:41
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.
Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk tiyatrosunun "Yıldız"ı, değerli sanatçı Yıldız Kenter'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Türk tiyatrosunun "Yıldız"ı, değerli sanatçımız #YıldızKenter'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kenter'e rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk tiyatrosuna kazandırdığı sayısız öğrencisine başsağlığı dilerim.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 17, 2019
Şentop, Kenter'e rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk tiyatrosuna kazandırdığı sayısız öğrencisine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Şentop Yıldız Kenter