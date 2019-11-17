Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36’ncı yıl dönümünde Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakıldı.

"Olayda Kıbrıs Rum Yönetiminin ve Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, KKTC bayrağının yakılmasını kınadığını belirten açıklama yaptı.

KKTC'nin bu konudaki çalışmalarına desteğin devam ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapılmamış ve faillerinin soruşturulmamış olması bu eylemin resmi olarak desteklendigine de işaret etmektedir.

Bu olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve ayrıca, Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz."

Uluslararası topluma çağrı

Bakanlık açıklamasında uluslararası topluma çağrıda bulundu:

"Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan’ı, BM Genel Sekreteri’nin son raporunda da işaret edilen, Ada’daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz."

Kaynak: TRT Haber