Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor. Daha önce teröristlerin karargah olarak kullandığı Rasulayn Hastanesi, şimdi tam kapasite hizmet veriyor.

Son olarak hastanede kadın hastalıkları ve doğum bölümü de açıldı.

7 gün 24 saat hizmet verecek

Rasulaynlılar, hastanede sunulan imkanlardan memnun. Rasulayn Hastanesi'nin 7 gün 24 saat hizmet vermesine sayılı günler kaldı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Akkuş, "Rasulayn Hastanesinde de yataklı servis 7 yataklı artı müşahede 5 yataklı olarak kurduk. Laboratuvar hizmetimiz, röntgen hizmetimiz, acil servis devam ediyor burada. Kadın doğum polikliniği, dahiliye polikliniği, çocuk polikliniği aktif olarak başladı. İnşallah burada da birkaç gün içerisinde 7 gün 24 saat şeklinde hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Ayrıca Rasulayn ve Tel Abyad'a aşı merkezleri de kuruluyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Memiş Akçam