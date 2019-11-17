Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkının gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koyduğu belirtildi.

Bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristin MİT'in başarılı operasyonu ile yakalandığı kaydedildi.

El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ax6jMX2Rg5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2019

Kaynak: TRT Haber