El Bab'daki terör saldırısının faili MİT operasyonuyla yakalandı17 Kasım 2019 Pazar 16:36 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 16:49
El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li terörist, MİT'in operasyonu ile yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkının gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koyduğu belirtildi.
Bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristin MİT'in başarılı operasyonu ile yakalandığı kaydedildi.
El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ax6jMX2Rg5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2019
Kaynak: TRT Haber