MSB: PKK/YPG Tel Abyad'da 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı17 Kasım 2019 Pazar 17:39 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 17:46
Türkiye, Suriye ve Irak'ta 4000'den fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi’ndeki en az 800 civarı DEAŞ’lıyı serbest bırakmıştır.
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "DEAŞ tehdidine yüzlerce kayıp vermiş bir ülke olarak Türkiye, bu teröristler ilk ortaya çıktığından itibaren onlarla tereddütsüz bir iradeyle arazide yüzleşmiş tek ülkedir." denildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tel Abyad Hapishanesi’ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ’ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir."
Kaynak: TRT Haber