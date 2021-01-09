Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 22:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit asker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askere rahmet diledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifalar diliyorum. Terörün kökü kazınana kadar, alçak katillerle mücadelemizin devam edeceğinden kimsenin zerrece şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.
Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifalar diliyorum. Terörün kökü kazınana kadar, alçak katillerle mücadelemizin devam edeceğinden kimsenin zerrece şüphesi olmasın.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 9, 2021
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop Şehit
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