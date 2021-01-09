Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA) "Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor" başlıklı Bitlis mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz" değerlendirmesini yaptı.