Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 22:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin görüntülerini paylaşarak, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA) "Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor" başlıklı Bitlis mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.
Bakan Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz" değerlendirmesini yaptı.
Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz. pic.twitter.com/kWdfvHTmo7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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