Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen asker için rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen asker için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, "Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailesine ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Jandarma teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 9, 2021
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/jbyYPg94r2
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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