Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen asker için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, "Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailesine ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.